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MILANO – Regione mette in campo 45,6 milioni di euro per potenziare gli sportelli delle Aler e la rete dei servizi sociali e territoriali nei quartieri popolari di tutta la Lombardia: presìdi con custodi e ‘community manager’ per l’assistenza agli inquilini, più servizi agli sportelli, uffici mobili, interventi di valorizzazione degli spazi comuni, iniziative per promuovere la legalità e contrastare il degrado.

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Casa e Housing sociale Paolo Franco, ha approvato la delibera che finanzia il ‘sostegno allo sviluppo e alla diffusione dei servizi abitativi’ con fondi del Programma Regionale Lombardia FSE+ 2021-2027: l’obiettivo è anzitutto dare continuità ai modelli di intervento già sperimentati in oltre 90 quartieri di edilizia residenziale pubblica di diversi capoluoghi di provincia, dove sono stati attivati complessivamente più di 50 presìdi territoriali con una prima tranche di finanziamento da 21 milioni di euro, sempre derivanti da fondi FSE+.

Inoltre, dovranno essere potenziati gli sportelli, soprattutto degli uffici Aler, sia per l’accompagnamento dei cittadini all’accesso alle graduatorie sia per il recupero della morosità.

I 45,6 milioni di euro sono destinati a finanziare le progettualità per il triennio 2027/2029 che saranno proposte dalle Aler (24 milioni di euro), dai Comuni capoluogo e dai Comuni della Città metropolitana di Milano (16 milioni di euro), ma anche da Comuni di piccole o medie dimensioni caratterizzati da una consistente presenza di alloggi popolari (5,6 milioni di euro).

Le risorse saranno destinate sia per dare continuità alle iniziative già avviate sia per realizzare nuovi progetti.

Franco: risorse importanti per rafforzare la presenza delle istituzioni

“Come Regione Lombardia – evidenzia l’assessore Franco – stiamo investendo risorse importanti per rendere i quartieri di edilizia popolare luoghi sempre più vivibili, sicuri e integrati nel tessuto sociale. Attraverso la ‘Missione Lombardia’, il piano per il rilancio delle politiche abitative della Regione, non ci limitiamo a intervenire sugli edifici, ma lavoriamo per potenziare gli sportelli delle Aler e la rete dei servizi, garantire punti di riferimento per gli inquilini, contrastare il degrado e rafforzare la presenza delle istituzioni, soprattutto nelle realtà più complesse. Vogliamo migliorare concretamente la qualità della vita delle persone e delle famiglie, assicurando loro ascolto, accompagnamento e sostegno”.

Iniziative estese ai Comuni di piccole e medie dimensioni

“Abbiamo inoltre voluto estendere questi strumenti – prosegue l’assessore Franco – anche ai Comuni di piccole e medie dimensioni che presentano una significativa concentrazione di alloggi popolari. In particolare, quando questi Comuni rappresentano, nel territorio di riferimento, il polo di attrazione per chi è alla ricerca di una casa popolare, è necessario rafforzare i servizi con strumenti adeguati per rispondere alle esigenze dei cittadini. L’impegno di Regione è accompagnare tutti i territori, grandi e piccoli, affinché le politiche abitative non si esauriscano nell’assegnazione di un alloggio, ma contribuiscano a costruire comunità più coese e quartieri in cui le persone possano vivere bene”.

La figura del community manager

Per quanto riguarda le Aler, oltre alla novità del potenziamento degli sportelli, proseguono gli investimenti sui presidi territoriali, puntando sul ‘community manager’, vero e proprio operatore di quartiere: un’innovativa figura professionale che lavora per rispondere alle necessità degli inquilini offrendo loro un punto di ascolto e un aiuto per risolvere problemi legati a questioni di carattere sociale, amministrativo o tecnico.

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