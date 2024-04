news

CASTELLANZA – Ha presenziato le celebrazioni del 25 aprile e poi è rientrata in Municipio per lasciare la fascia tricolore. Alcune ore dopo è stata trovata morta da un agente di polizia locale. È morta oggi mercoledì 25 aprile Mirella Cerini, sindaco di Castellanza. Era al secondo mandato alla guida della città e di professione era architetto.

Questa mattina Cerini aveva partecipato alle celebrazioni del 25 Aprile, iniziate prima delle 10.

Rientrando in Municipio aveva detto al custode che non si sentiva bene e sarebbe andata in ufficio a bere qualcosa di caldo. Intorno alle 13, il suo corpo senza vita è stato trovato a Palazzo Brambilla da un agente di polizia locale. Inutili purtroppo i soccorsi.

Mirella Cerini era stata eletta sindaco di Castellanza una prima volta nel 2016, per poi essere confermata nel 2021 con la lista Partecipiamo sindaco Mirella Cerini d’ispirazione di centrosinistra

