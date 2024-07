news

CASTRONNO – Grande mobilitazione alle prime ore di oggi domenica 14 luglio per quanto accaduto a Castronno un movimentato episodio che ha visto come protagonista un 18enne. Secondo quanto emerso il giovane, presumibilmente in stato di ebbrezza, si sarebbe arrampicato alle 3.30 su una gru da cantiere collocata in via Roma. Per farlo scendere sono intervenuti i vigili del fuoco.

