CERIANO LAGHETTO – Un video per mettere fine alle polemiche sul crocifisso nella sala consiliare. È questa la scelta di Orizzonte comune, la lista che guida l’amministrazione, per rispondere alle accuse sollevate nelle ultime ore in merito alla presunta “scomparsa” del simbolo religioso.

Il video, dal titolo ironico “The Revelazion – l’ennesimo film di cui non sentivamo il bilancio”, si apre con un montaggio che mostra alcune immagini di eventi pubblici tenuti nella sala consiliare, in cui effettivamente il crocifisso non è visibile. La voce narrante è quella del vicesindaco della precedente amministrazione Dante Cattaneo che ha sollevato il caso dicendo che il simbolo religioso era sempre presente.

Quindi sempre la voce di Cattaneo che parla di una “precisa scelta politica” dietro alla rimozione del crocifisso. La replica del gruppo di maggioranza arriva con le immagini: il video mostra chiaramente che il crocifisso si trova ancora nella sala, semplicemente coperto dal telo utilizzato per le proiezioni. Alzando il telo, il crocifisso riappare nella sua posizione originaria.

La conclusione del video è altrettanto netta: su schermo compare la scritta “The end”, seguita da un messaggio diretto. “Il crocifisso era dove l’avevamo lasciato noi. Ora torniamo a parlare di cose serie. Fine della polemica. Noi torniamo a lavorare.”

