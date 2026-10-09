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CESANO MADERNO – Inaugurata venerdì 9 ottobre la nuova tangenziale nord, che collega Cesano Maderno e Seveso grazie a un sottopasso ferroviario. L’opera, lunga 483 metri e costata oltre 21 milioni di euro, interamente finanziati da Regione Lombardia, ha consentito la chiusura definitiva del passaggio a livello di via Como.

Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Gianpiero Bocca e l’assessore regionale alle Infrastrutture Claudia Maria Terzi, che hanno sottolineato l’importanza dell’intervento per migliorare la viabilità, la sicurezza e i collegamenti del territorio.

Nel video, le interviste al sindaco Bocca e all’assessore Terzi.

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(video: le interviste a sindaco ed assessore)

09102026