SARONNO – Un momento di intensa emozione ha attraversato sala Vanelli quando Luca Legnani ha ritirare la Ciocchina alla memoria dedicata al padre Paolo Legnani, storico fondatore e anima del Gruppo Storico Sant’Antoni da Saronn. Le sue parole, semplici e autentiche, hanno toccato il cuore dei presenti, ricordando il profondo legame tra la città e la tradizione che il padre ha contribuito a mantenere viva.

“Permettetemi una punta di emozione – ha esordito – sono anche un po’ di orgoglio per questo. Tante persone mi hanno detto: ‘Hanno proprio aspettato che morisse per dargli il premio’. Ma con serenità rispondo che papà, se fosse stato qui, non sarebbe venuto da solo: sarebbe arrivato con tutto il gruppo storico, perché la festa non esiste senza di loro, senza l’appoggio del Comune e senza i saronnesi. È la festa di tutti, è la festa di Saronno.”

Con voce ferma ma commossa, Luca Legnani ha voluto rendere omaggio all’impegno del padre e al valore collettivo della manifestazione. “Papà avrebbe detto: ‘Io le basi le ho date, ora tocca a voi’. La nostra festa è la nostra tradizione. Un popolo senza memoria è un popolo senza storia. Non facciamo addormentare la memoria della nostra città.”

Parole che hanno raccolto un lungo applauso, in un momento di condivisione e affetto che ha ricordato a tutti quanto la Ciocchina rappresenti non solo un riconoscimento individuale, ma anche un tributo alla memoria, alla comunità e alla continuità delle tradizioni saronnesi.

