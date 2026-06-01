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CISLAGO – I palloncini bianchi legati alla cancellata, le firme colorate sulla bara, le magliette nere indossate dagli amici e quel lungo striscione con una frase semplice ma potente: “Un vero goonies non dice mai la parola morte”. Sono state le piccole e grandi attenzioni degli amici a raccontare, insieme alle lacrime, quanto fosse profondo il legame con Nicolò Vergani durante il funerale celebrato lunedì 1 giugno nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta.

La chiesa era gremita. Familiari, amici, compagni di scuola, ragazzi del basket e tanti cittadini hanno riempito ogni spazio per accompagnare l’ultimo saluto al giovane di 18 anni morto dopo il tragico incidente avvenuto a Carbonate.

Fin dall’arrivo era chiaro come i coetanei avessero voluto lasciare un segno personale e autentico. All’esterno della chiesa la cancellata era stata decorata con palloncini bianchi e con uno striscione realizzato dagli amici, un messaggio che richiamava amicizia e appartenenza, quasi un modo per dire che il ricordo di Nicolò non si fermerà davanti all’assenza.

Dentro la chiesa il dolore prendeva forma nei dettagli. Sulla bara, accanto alla maglia appoggiata come ultimo abbraccio, c’erano i segni lasciati da chi gli voleva bene: firme colorate, dediche, pensieri scritti a mano e tanti “ciao” che raccontavano la fatica di salutare un amico troppo presto. Frasi semplici, spontanee, capaci forse più di molte parole ufficiali di raccontare l’affetto e lo smarrimento di queste ore.

Anche sull’altare era stato collocato un pallone da basket, richiamo immediato a una passione importante nella vita di Nicolò e a quella comunità sportiva che si è stretta attorno alla famiglia con discrezione e presenza.

Colpiva poi l’immagine di tanti giovani vestiti di nero, una scelta condivisa per presentarsi uniti e vicini nel giorno più difficile. Volti segnati dalla commozione, abbracci lunghi e silenziosi e la volontà di restare insieme fino all’ultimo momento.

E proprio dopo l’uscita del feretro, quando la cerimonia religiosa era terminata, gli amici hanno voluto regalare a Nicolò un saluto che parlasse il suo linguaggio. Si sono ritrovati con le moto e, mentre il corteo si allontanava, hanno acceso i motori e sgasato verso il cielo. Un rombo forte, prolungato, carico di emozione. Per molti presenti non è stato solo rumore, ma un ultimo dialogo con un ragazzo che delle moto amava la libertà.

Tra palloncini bianchi, firme colorate, dediche e motori accesi, il funerale di Nicolò è diventato anche il racconto di un’amicizia vissuta intensamente e di una generazione che ha scelto di salutare uno dei suoi con i simboli e i gesti che più gli appartenevano.

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Ultimo saluto a Nicolò: le firme colorate degli amici sulla bara: “Ti porteremo per sempre con noi”

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