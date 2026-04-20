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SARONNO – Un podcast di educazione civica in tre lingue, italiano, francese e tedesco, pensato per avvicinare i ragazzi ai temi della cittadinanza attiva con un linguaggio diretto e vicino al loro mondo. È stato presentato lunedì 20 aprile al Salone parrocchiale di piazza Libertà 2 il progetto “Civica Smart”, promosso da Radiorizzonti di Saronno con Coop. Dandelion, scuole medie Bascapè e Leonardo Da Vinci.

Alla presentazione, aperta alla stampa e alla cittadinanza, erano presenti i docenti, i referenti scolastici, gli studenti che hanno partecipato alle registrazioni, l’assessora alla cultura Maria Corneli Proserpio e la sindaca Ilaria Pagani. A introdurre l’incontro è stato il presidente della Fondazione Comunitaria del Varesotto, Federico Visconti, che ha contribuito alla realizzazione del progetto educativo.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rendere più accessibile l’educazione civica, soprattutto per i ragazzi che vivono situazioni di fragilità sociale, culturale o familiare. Tra i punti emersi durante la presentazione, il valore di uno strumento come il podcast, capace di parlare ai più giovani con modalità semplici ma efficaci.

Dagli interventi è emerso anche il ruolo importante della radio come spazio nuovo da scoprire per gli studenti. Per molti ragazzi l’esperienza non si è limitata alla registrazione, ma ha coinvolto anche il lavoro svolto in classe, dalla scrittura dei contenuti alla preparazione dei testi, mettendo in gioco competenze personali e lavoro di gruppo.

Particolarmente positiva anche la risposta degli studenti sul fronte linguistico. È stato sottolineato come i temi scelti abbiano suscitato interesse e partecipazione e come l’esperienza pratica del podcast abbia contribuito a rendere più coinvolgente il percorso.

Apprezzamento anche da parte dell’Amministrazione comunale, che ha evidenziato il valore del progetto e la scelta di un linguaggio “smart” per avvicinare i più giovani a contenuti importanti come quelli dell’educazione civica.

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