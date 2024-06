news

SARONNO – Presidio e sciopero alla Metalgalvano organizzato da Rsu con Fim Laghi e Fiom Varese. “Da almeno 3 anni – spiegano le rappresentanze sindacali – le lavoratrici e i lavoratori chiedono un riconoscimento economico, con la richiesta di ticket restaurant, oggi dati ad alcuni lavoratori in modo unilaterale.

Tra i temi sul piatto anche “l’assenza di un piano industriale, l’illogica assunzione di dipendenti con retribuzioni più alte, per le stesse mansioni di dipendenti che da anni mantengono retribuzioni più basse. Si crea ostruzionismo a chi chiede il riconoscimento di categoria, per formazione e esperienza ma anche violenza psicologica e di genere con un’atteggiamento autoritario e i continui spostamenti che creano costante stress alle lavoratrici e lavoratori”

QUI L’ARTICOLO