SARONNO – Niente da fare per la matricola Az Robur Saronno oggi in trasferta contro la capolista Lumezzane. Nel bresciano, dopo un avvio equilibrato, la compagine di casa ha preso il largo. “Obiettivamente, non abbiamo mai dato veramente l’impressione di poter vincere la partita” dice con fair play l’allenatore saronnese, Stefano Gambaro.

Trasferta tosta e complicata per l’Az Pneumatica Robur Saronno reduce dalla prima vittoria in campionato e impegnata al PalaLumenergia contro la capolista Virtus Lumezzane per la sesta giornata della Serie B Nazionale Old Wild West. I bresciani sono più pronti, prendono più rimbalzi, convertono più azioni e si portano sopra in ampia doppia cifra. Nel finale i ragazzi provano ad avvicinarsi e arrivano fino al 79-71 del 33′ con i liberi di Nasini. Nell’istante di difficoltà Baldini risponde con la tripla che riapre le distanze ed i minuti conclusivi sono di controllo per i padroni di casa, fino al 98-82 della sirena.

20102024