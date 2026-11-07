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TRADATE – Due persone denunciate per spaccio di cocaina, uno straniero irregolare espulso, un coltello e una roncola sequestrati. È il bilancio dell’operazione antidroga coordinata dalla Polizia di Stato di Varese nel Parco Pineta, nell’ambito dei servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree boschive.

L’attività, disposta dal questore di Varese, ha visto impegnati gli agenti della Squadra Mobile della Questura, affiancati dal Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, dalle unità cinofile antidroga della Guardia di Finanza, dai carabinieri e dagli agenti della polizia locale di Tradate, Venegono Superiore e Vedano Olona.

Complessivamente sono state identificate 111 persone e controllati 81 veicoli. Nel corso degli accertamenti, due persone sono state denunciate all’autorità giudiziaria per spaccio di cocaina, mentre una terza è stata segnalata al prefetto perché trovata in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente destinata all’uso personale.

Durante le verifiche sono stati inoltre sequestrati un coltello e una roncola. I controlli hanno portato anche all’espulsione di un cittadino straniero risultato irregolare sul territorio nazionale.

L’operazione ha interessato anche la parte comasca del Parco Pineta, dove la Polizia di Stato di Como ha svolto un analogo servizio di controllo e contrasto allo spaccio.

L’intervento rientra nelle attività di ordine e sicurezza pubblica finalizzate a contrastare la presenza di spacciatori nelle zone boschive del territorio.

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