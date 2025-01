news

COGLIATE – Una maxi colonna di fumo nero che complice la giornata serena è visibile da tutto il comprensorio. E’ l’allarme scattato oggi pomeriggio intorno alle 15 per l’incendio scoppiato nel campo volo di Cogliate. A bruciare uno degli hangar.

Sul posto diversi mezzi dei vigili del fuoco dopo le tantissime chiamate di cittadini allarmati dal fumo e dalle fiamme ben visibili. Almeno 8 le squadre all’opera arrivate dalla provincia di Monza, Varese e Como con autopompe, autobotti e autoscale. Al momento non risultano feriti o intossicati anche se è garantita la presenza di alcuni mezzi di soccorso Areu sul posto a scopo precauzionale. Sul posto anche i responsabili della struttura e il sindaco Andrea Basilico. Decisamente presto per parlare di eventuali cause anche se ovviamente sono intervenuti anche i carabinieri competenti per gli accertamenti del caso.

Il campo volo di Cogliate è un’aviosuperficie con pista in erba, hangar e scuola di volo attiva dal 2011. E’ nata dall’idea di alcuni amici, piloti ed appassionati di volo, che si sono uniti per creare una struttura dove poter imparare a pilotare gli ultraleggeri in una zona dove non esistevano scuole di volo. Al momento è anche sede di un presidio di protezione civile.

Video del nostro lettore Fabio.

guarda tutte le foto 17



Maxi colonna di fumo per l’incendio di Cogliate: le foto dei lettori

