SARONNO – “La città non perderà il collegamento con Milano Centrale, né ora né tra tre o quattro anni: sono solo falsità politiche”. È questa la rassicurazione arrivata da Franco Lucente, assessore regionale alla mobilità, intervenuto ieri sera a Villa Gianetti durante l’incontro promosso da Fratelli d’Italia e dedicato ai temi della giustizia e della sicurezza.

Lucente ha voluto fare chiarezza sulle voci circolate negli ultimi giorni riguardo a una possibile soppressione della linea diretta tra Saronno e Milano Centrale: “Saronno ha bisogno di essere servita e questo servizio non è in discussione”, ha dichiarato, respingendo le polemiche che, secondo lui, sarebbero alimentate da motivazioni elettorali.

Nel suo intervento ha spiegato: “Scordiamoci questa cosa, non esiste. Anche con l’apertura del T2, che consentirà alla linea Gallarate-Milano di avere un diretto, Saronno continuerà ad essere servita. L’apertura avverrà entro dicembre 2025”. Eventuali modifiche, ha aggiunto, potrebbero arrivare solo tra alcuni anni con il completamento del quadruplicamento dei binari, ma “se nell’attuale tracciato non ci sarà Saronno, studieremo comunque un percorso alternativo che garantisca il collegamento”.

Rivendicando il ruolo centrale della città nel sistema ferroviario lombardo, ha aggiunto: “Saronno è uno dei nodi più importanti di Ferrovie Nord in Lombardia. È strategica e va servita, come merita”.

L’assessore ha anche sottolineato la sua presenza costante sul territorio: “Nella provincia di Varese, in due anni e mezzo, sono venuto dieci volte. Bisogna conoscere i territori per rispondere davvero alle esigenze locali”.

Nel suo intervento ha toccato anche il tema della qualità del servizio, evidenziando un miglioramento recente: “Dopo le difficoltà negli ultimi mesi del 2024, da gennaio a fine aprile abbiamo registrato un aumento della puntualità di dieci punti percentuali. E la linea di Varese è oggi la migliore in Lombardia”.

Guardando al futuro, ha annunciato una novità in vista delle Olimpiadi: “Nel mese olimpico avremo un Frecciarossa diretto per Malpensa. Sarà un potenziamento importante”. Ha infine parlato di un confronto aperto con Trenord per rivedere il servizio Malpensa Express e ha accennato alle modifiche della legge regionale sul trasporto pubblico locale per migliorare la programmazione.

“La Regione non si limita a finanziare, ma vuole essere incisiva nel garantire servizi adeguati, anche in provincia”, ha concluso.

