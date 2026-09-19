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SARONNO – Oltre duemila persone, soprattutto giovani e giovanissimi, un afflusso gestito senza particolari criticità e la conferma delle potenzialità del parco dell’ex Seminario. È positivo il bilancio tracciato dalla sindaca di Saronno Ilaria Pagani dopo il concerto di 22Simba, protagonista giovedì sera nella sua città con l’evento dedicato alla presentazione del nuovo album “Miria”.

«È stata una bella serata per Saronno e soprattutto per i tantissimi ragazzi che hanno partecipato – evidenzia Pagani –. Li abbiamo visti divertirsi, cantare e vivere questo appuntamento con entusiasmo, ma anche con grande rispetto».

Un elemento che la prima cittadina considera particolarmente significativo, anche alla luce del grande numero di partecipanti: «È un aspetto che voglio sottolineare perché dimostra che è possibile proporre iniziative rivolte a un pubblico giovane e molto numeroso mantenendo un clima sereno e senza creare particolari disagi alla città».

“Un test importante per l’ex Seminario”

Per Pagani, l’appuntamento con 22Simba ha avuto anche un’altra funzione: verificare concretamente la capacità dell’area dell’ex Seminario di ospitare manifestazioni di queste dimensioni.

«Per noi era anche un test importante per l’ex Seminario. Vedere questo spazio accogliere oltre duemila persone e constatare che l’organizzazione ha funzionato praticamente in ogni suo aspetto rappresenta un’indicazione importante anche in prospettiva futura».

La serata si è svolta regolarmente anche sul fronte della viabilità e dell’ordine pubblico. Nonostante il consistente afflusso, non si era reso necessario procedere alla chiusura di via Varese durante l’ingresso del pubblico, che si era disposto ordinatamente sui marciapiedi.

Il ringraziamento a chi ha lavorato all’evento

La sindaca pone infine l’accento sul lavoro organizzativo che ha preceduto e accompagnato il concerto.

«Il Comune ha lavorato mettendo a disposizione dell’organizzazione uffici, competenze e persone, con un grande lavoro di squadra che ha coinvolto tutti i soggetti impegnati nella gestione della serata».

Pagani ringrazia quindi «gli uffici comunali, la polizia locale, la protezione civile, i carabinieri in congedo e tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento».

E il pensiero conclusivo torna proprio ai protagonisti della serata: «Naturalmente grazie ai ragazzi: la risposta migliore è stata vedere un luogo della città così partecipato, vissuto e rispettato».

19092026