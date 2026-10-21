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ROVELLASCA – Controlli della polizia locale alla stazione di Rovellasca Manera, soprattutto nell’orario di rientro delle ragazze da scuola. Ad annunciarli è il sindaco Sergio Zauli, con un videomessaggio registrato proprio allo scalo ferroviario: un’iniziativa concordata già da qualche giorno per rassicurare i giovani dopo la circolazione di messaggi intimidatori sui social e su WhatsApp.

Il primo cittadino concentra il suo intervento sulla paura che questi contenuti hanno generato soprattutto nelle adolescenti, ma anche tra i ragazzi. Secondo quanto riferisce, nei messaggi venivano minacciati atti di violenza, in particolare nei confronti delle ragazze. Un clima che, spiega, porta alcuni giovani a temere anche gli spostamenti verso Como e Saronno, per la scuola e per le attività del tempo libero.

“Questo ha creato veramente una forte paura, una paura di vivere la propria vita, una paura di girare”, afferma Zauli. Il sindaco non riferisce episodi di violenza avvenuti alla stazione di Rovellasca Manera: il senso dei controlli annunciati è dare una presenza visibile e restituire tranquillità a chi prende il treno.

Dal piazzale della stazione arriva anche un invito agli altri amministratori: “Invito anche i miei colleghi a mettere sulla tratta la nostra polizia locale per dare sicurezza a questi ragazzi”.

Per Zauli, l’obiettivo è permettere ai giovani di raggiungere i centri vicini per studiare, divertirsi, fare sport o volontariato senza rinunciare alle proprie abitudini per il timore di subire violenze. “Questo è un valore essenziale, questo è il vero valore della sicurezza da infondere nei nostri ragazzi”.

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