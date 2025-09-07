news

LAZZATE- L’Ardor Lazzate parte bene nella prima uscita stagionale, trovando il vantaggio con De Angelis, ma deve accontentarsi dell’1-1 finale contro il Fbc Saronno. Nella ripresa, infatti, è Vaglio a riportare in equilibrio il match, fissando il risultato sul pari.

Al termine della partita, Fedele ha espresso sensazioni positive sulla prestazione della squadra, pur con un pizzico di rammarico per il risultato: “Non siamo contenti perché, a mio giudizio, meritavamo qualcosa in più per le occasioni create sia nel primo che nel secondo tempo. Però va bene, è un percorso di crescita: stiamo lavorando da un mese e abbiamo messo in campo quello su cui ci alleniamo. Sono soddisfatto da questo punto di vista, è solo il primo passo verso la preparazione migliore sia per la Coppa che per il campionato”.

Ora il calendario propone subito sfide impegnative: “Mercoledì affrontiamo una squadra molto forte come la Caronnese, che l’anno scorso è arrivata a un passo dalla Serie D. Poi ci concentreremo sul campionato, che presenta sempre difficoltà. Esordiremo contro l’Altabrianza, una squadra che conosciamo poco perché ha sempre militato nel Girone B, ma come sempre penseremo partita per partita e ci prepareremo al meglio già da mercoledì”.

Infine, sugli obiettivi stagionali, l’allenatore non si nasconde: “Vogliamo essere protagonisti e giocarci fino in fondo le nostre carte per arrivare il più in alto possibile”.