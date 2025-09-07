news

LAZZATE- La prima partita stagionale del Fbc Saronno si conclude 1 a 1 sul campo dell’Ardor Lazzate. Nel secondo tempo Vaglio sigla il goal che agguanta la rete iniziale segnata da De Angelis.

Queste le parole di mister Tibaldo del FBC Saronno ai nostri microfoni al fischio finale del match.

“Siamo andati in maniera eccessiva e non riuscivamo a uscire puliti con le giocate, alzare la squadra e andare sull’attaccante – ha spiegato –. Abbiamo sofferto e siamo andati sotto soltanto per un rigore discutibile, ma non guardo quello: guardo la prestazione”.

Nella ripresa è arrivata la reazione. “Siamo usciti da squadra, abbiamo preso in mano la partita e penso che avremmo anche potuto ribaltarla. Sono contento perché è una partita che ci prepara al campionato nella maniera migliore. Ho visto una crescita sotto tanti aspetti, con convinzione e determinazione, andando a prenderci il risultato dopo essere andati sotto”. Un tempo a testa, dunque, per una gara molto intensa. L’allenatore non nasconde però che ci sia ancora del lavoro da fare: “Non pensavo che la squadra fosse già pronta per la prima di Coppa Italia, ma partite come questa ti fanno capire dove intervenire per determinare meglio gli episodi. Non c’è un solo aspetto su cui lavorare, ma è naturale: siamo già a un buon punto”.

Infine uno sguardo agli obiettivi stagionali: “Dobbiamo dimostrare di poter stare in un campionato del genere, in un girone che vale quasi una mezza Serie D. L’obiettivo è alto: vogliamo stare nella fascia alta e competere con quelle squadre che dichiaratamente puntano a vincere. Anche noi vogliamo esserci”.