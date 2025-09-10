news

GALLARATE – L’Fbc Saronno esce sconfitto 4-3 dalla sfida di Coppa Italia contro la Lentatese, disputata nel tardo pomeriggio odierno sul neutro di Gallarate per i lavori allo stadio saronnese. Una partita vibrante, ricca di gol e occasioni, ma che ha lasciato molta amarezza nell’ambiente biancoceleste.

Il tecnico saronnese Fabio Tibaldo, a fine gara, non ha nascosto la delusione: “Sono molto arrabbiato, anche deluso per alcune situazioni. Avevamo sbloccato subito il risultato e creato tante palle gol, ma non siamo stati capaci di chiudere il match. Troppi errori difensivi e leggerezze ci hanno penalizzato”.

L’allenatore ha insistito sul tema della fragilità della squadra: “Abbiamo sbagliato tantissimo e quando si concedono certe disattenzioni l’epilogo può essere la sconfitta. Un vero peccato, ma sono sicuro che dopo questa serata sapremo guardarci in faccia e diventare ancora più squadra”.

Fbc Saronno-Lentatese 3-4

FBC SARONNO (4-3-3): Norrito; Vincenzi, Viganò, Mzoughi (15’ st Ruschena), Hasanaj; Vaglio, Favilla, Corona; Cabezas (35’ st Tibaldo), Serra (21’ st Panigada), Benedetti (35’ st Cocuzza). A disposizione: Todesco, Lorusso, Alletto, Moretti, Provasi. All. Tibaldo.

LENTATESE (4-4-2): Barlocco; Arienti, Sberna, Angiò An., Carrino (23’ st Finoli); Lanzarini (33’ pt Angiò Al.), Malacarne, Locati (13’ st Leone), Lossani (1’ st Pignatiello); Diaferio, Gualandris (38’ st Marrosu). A disposizione: Pedotti, Moretti, Pagni, Politi. All. Mastrolonardo.

Arbitro: Galimi di Milano (assistenti Faracchio e Timoni di Busto Arsizio).

Marcatori: 2’ pt Cabezas (S), 12’ pt Malacarne (L), 15’ pt Gualandris (L), 19’ pt Locati (L), 25’ pt Vaglio (S) (rig); 34’ st Hasanaj (S), 43’ st Angiò Al. (L).

10092025