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VARESE – Controlli nei luoghi di aggregazione giovanile, verifiche sui social network e sequestri di armi. Andrea Olivadese, dirigente della polizia di Stato, fa il punto sulla vasta operazione nazionale contro la criminalità giovanile, coordinata dal Servizio centrale operativo, che ha interessato anche la provincia di Varese. «Sono stati monitorati luoghi di aggregazione giovanile ed esercizi pubblici e sono stati eseguiti numerosi arresti e provvedimenti restrittivi», spiega Olivadese, riassumendo i principali interventi effettuati dagli agenti.

Un aspetto importante dell’attività investigativa ha riguardato internet e i comportamenti violenti diffusi online. «Una particolare attenzione è stata dedicata al mondo dei social network e alla chiusura di siti web, alla ricerca di contenuti illeciti o che comunque inneggiassero comportamenti violenti», sottolinea il dirigente.

Altro fronte quello delle armi: «Particolare attenzione è stata dedicata alle armi. Sono state sequestrate decine di armi da fuoco e bianche».

L’operazione ha coinvolto le 106 Squadre mobili italiane, con 236.138 giovani controllati, tra cui 23.060 minorenni. A livello nazionale sono stati arrestati o sottoposti a fermo 644 soggetti, mentre 1.695 sono stati denunciati.

In provincia di Varese il bilancio è di 737 persone identificate, di cui 48 minorenni, cinque arresti e undici denunce. Sequestrati inoltre oltre 2,7 chilogrammi di sostanze stupefacenti, 55.530 euro, 60 franchi svizzeri e diversi oggetti atti a offendere. I controlli hanno interessato piazze, parchi, stazioni ferroviarie e altri luoghi di aggregazione del territorio.

02112026