SARONNO – Le chiamate col Prefetto ci sono già state e il protocollo è stato preallertato per essere aperto anche domani pomeriggio in modo che tutti i consiglieri comunali “di sinistra, di destra e di centro” possano dimettersi contestualmente “per permette che si voti subito a primavera”.

Il sindaco Augusto Airoldi nella conferenza stampa di oggi annuncia le sue dimissioni ma scommette sul suo bilancio e rilancia la palla alla politica. Tutta: “E’ un bilancio con fondi, eventi, iniziative e voglio che sia attuato. Visto che non ci sono state le condizioni per approvarlo l’unica soluzione sono le mie dimissioni. Ma non basta. Per far arrivare subito il commissario servono anche le dimissioni di 13 consiglieri. così si potrà votare in primavera e far restare il commissario il meno possibile. Per questo faccio un appello a tutti: sinistra, destra e centro per poter votare a primavera”.

“Le mie dimissioni restano a prescindere da quelle dei consiglieri: ho venti giorni di tempo per decidere. Abbiamo già parlato con il Prefetto non devono essere contestuali ma ovviamente non ci sono le condizioni perchè ci possano essere ripensamenti”.

