SARONNO – “Se anche chi, qualcuno di coloro che non fanno parte strettamente di questa maggioranza, lo ritiene un bilancio apprezzabile per una serie di motivi, non ultimo il fatto che approvando questo consolidato possiamo dare un po’ di sollievo ai dipendenti comunali che aspettano tante assunzioni non posso che esserne lieto”.

E’ un passaggio cruciale del brevissimo discorso del sindaco Augusto Airoldi durante il dibattito per l’approvazione del bilancio consolidato.

Ecco il testo dell’intervento trascritto dal video.

“Per la qualità e la quantità degli interventi che siamo realizzando in città credo che il galleggiamento non appartenga alle categorie di riferimento di quest’amministrazione. Il consolidato che portiamo in approvazione questa sera è il consolidato di questa amministrazione e di questa maggioranza. Non è cambiato di una virgola, rispetto a quello che abbiamo portato in consiglio comunale nelle precedenti sedute. Se anche chi, qualcuno di coloro che non fanno parte strettamente di questa maggioranza, lo ritiene un bilancio apprezzabile per una serie di motivi, non ultimo il fatto che approvando questo consolidato possiamo dare un po’ di sollievo ai dipendenti comunali che aspettano tante assunzioni che vanno accumulandosi ne sono ben lieto.

Ne sono ben lieto perché vuol dire che quello che portiamo in approvazione del Consiglio comunale non restringe le valutazioni positive dei consiglieri comunale ma le amplia senza per questo aver modificato il contenuto del bilancio stesso. Grazie”.

