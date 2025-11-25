news

SARONNO – Le reazioni al bando per il custode dell’auditorium Aldo Moro continuano ad animare il dibattito pubblico. Oggi, martedì 25 ottobre, la giornalista Charlotte Matteini è tornata sul tema con un nuovo video su Youtube e una puntata della sua newsletter in cui ha analizzato la risposta del Comune di Saronno, diffusa domenica 23 novembre.

Nel video Matteini chiarisce di aver scoperto la replica solo leggendo ilSaronno, spiegando che non ha ricevuto alcuna risposta diretta “nonostante molteplici mail tra cui anche una Pec”. A questo proposito commenta: “Il Comune ha risposto a tutti tranne che alla persona che ha sollevato il problema”.

La giornalista ripercorre poi la posizione dell’amministrazione, che definisce il nuovo bando “meno gravoso rispetto al passato” perché l’alloggio diventa gratuito. Matteini contesta questa impostazione: “Non mi sembra una cosa positiva che l’unica miglioria sia che ora si può lavorare gratis senza doverci pure smenare dei soldi”. E aggiunge che il nodo centrale non riguarda solo l’assenza di stipendio: “L’assenza di compenso era solo una delle cose problematiche. Nel bando è scritto che se il custode si fa male durante i doveri contrattuali non ha diritto ad alcun risarcimento. Questa condizione è estremamente problematica”.

Un altro passaggio che Matteini riprende riguarda le candidature: “Si parla di numerose adesioni, ma una mezza dozzina sono sei persone. Non mi sembra un segnale così eclatante”.

La giornalista insiste anche sulla platea a cui il bando si rivolge, ovvero nuclei familiari fino a tre persone con un Isee massimo di 15 mila euro: “Il messaggio che passa è che se sei in difficoltà economica puoi avere un tetto, ma in cambio devi garantire un lavoro gratuito con reperibilità dalle 7 alle 22.30 tutti i giorni. Questa non è un’opportunità, è un modo per assicurare servizi senza spenderci soldi”.

Nel finale, Matteini definisce “lunare” la difesa istituzionale del bando e ribadisce che il problema centrale resta irrisolto: “Si scarica sulle persone fragili la responsabilità di garantire un servizio pubblico. E questa, da parte di un’istituzione, non è una risposta accettabile”

