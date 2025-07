news

SARONNO – Quattro minuti, tre domande, due caffè (o quanto meno due mug) e un atleta: parte oggi una serie speciale de Il tempo di un caffè, il format video di ilSaronno che per l’estate si tinge dei colori dell’atletica. E lo fa con un volto simbolo dell’Osa Saronno Libertas: Filippo Cappelletti, reduce dai Campionati europei under 23 a Bergen.

Classe ’99, saronnese d’adozione, Filippo si racconta con il sorriso e la leggerezza di chi ha fatto dell’atletica una seconda possibilità. “Ho iniziato per caso nel 2019, dopo anni di basket e una gara studentesca sui 100 metri andata sorprendentemente bene”, confida davanti alla telecamera. Un talento esploso nonostante gli infortuni, che oggi lo vede stabilmente tra i migliori velocisti italiani.

In questa anteprima della serie speciale dedicata all’Osa, Cappelletti svela anche i retroscena della convocazione azzurra: “Mi hanno chiesto al volo le taglie, senza nemmeno confermare subito la chiamata. È stato un mix di sorpresa ed emozione”. Nonostante un campionato italiano “sotto le aspettative”, i tempi lo avevano tenuto in corsa, fino alla partenza per la Norvegia vissuta con grande entusiasmo.

A Bergen ha trovato la giusta tranquillità: “Sono partito senza aspettative, solo con la voglia di dare il massimo. E la finale è arrivata così, quasi per magia”. Un traguardo che ora motiva il velocista saronnese a preparare i prossimi italiani assoluti a Caorle, in programma il 2 e 3 agosto: “Spero di affrontarli con la stessa serenità e voglia di migliorarmi”.

Con Filippo Cappelletti si inaugura quindi questa nuova stagione del format, registrato al campo Colombo-Gianetti, casa dell’Osa. Prossimamente altre interviste a chi dell’atletica ha fatto una passione, un lavoro, una sfida.

