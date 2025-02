news

MALPENSA – A pochi minuti dalla partenza per la Sicilia, avvenuta col volo delle 14.20 di Easyjet per Palermo, l’allenatore dell’Az Robur Saronno, Stefano Gambaro fa il punto sulla difficilissima trasferta odierna, per la gara serale delle 20.45 contro il Capo d’Orlando, per il campionato di basket di serie B Nazionale, 28′ giornata.

“La squadra continua a lavorare nel modo giusto ma il calendario in questo periodo ci contrappone sempre a formazioni che si trovano nella parte alta o altissima della classifica: veniamo dai match con Faenza e Legnano, club di vertice, ma vedo il pliglio giusto per fare bene” dice Gambaro.

Ora dunque Capo d’Orlando, all’andata Saronno sfiorò la vittoria: “I siciliani hanno mantenuto sostanzialmente lo stesso roster dell’inizio, come noi. E’ una compagine forte che sa giocare molto bene i finali e che sa combattere. E’ ben allenata ed una delle poche che presenta quttro lunghi veri in formazione, conosco tutti i loro giocatore e le loro qualità. In casa ha un record quasi immacolato ma noi vogliamo comunque giocarcela” rimarca il coach saronnese.

19022025