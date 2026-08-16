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SARONNO – Il giorno di Ferragosto sono partiti alle 5 del mattino da Saronno, nel giorno di Ferragosto. Non conoscevano Beatrice e non avevano legami con la sua famiglia. Ma la storia della bambina di due anni li aveva colpiti tanto da spingerli fino a Bordighera, davanti alla sua tomba, per portarle dei fiori e un saluto. Lui ha portato anche la sua tromba e, nel silenzio del cimitero, ha suonato l'”Ave Maria” di Schubert.

A raccontare il gesto della coppia saronnese è stata per prima la testata Riviera24, che ha documentato l’omaggio anche con immagini e video. La storia è stata poi ripresa da Ansa e da diverse testate nazionali, tra cui Il Mattino. I due sono arrivati al cimitero di Bordighera il 15 agosto, il giorno dopo i funerali della piccola Beatrice. Davanti alla tomba c’erano già tanti fiori bianchi, rose e gigli.

“Quello che è successo a questa bambina ci ha colpiti nel profondo. È una martire. Siamo venuti per salutarla”, hanno raccontato i due, come riportato da Riviera24 e successivamente da Ansa. La coppia si era messa in viaggio da Saronno all’alba proprio con l’intenzione di raggiungere il cimitero e rendere omaggio alla bambina.

Poi la musica. L’uomo ha preso la tromba e davanti alla tomba ha suonato l'”Ave Maria” di Schubert. Non una scelta casuale: è la stessa melodia che il giorno precedente aveva accompagnato l’ingresso del feretro di Beatrice nella chiesa di Terrasanta, dove si erano celebrati i funerali. Anche Il Mattino ha rilanciato le immagini di quel momento. Dietro il viaggio da Saronno c’è anche una promessa. “Non abbiamo avuto figli e la storia di Beatrice ci ha colpito. Ora verremo tutti gli anni, per salutarla e pregare”, hanno spiegato.

Beatrice aveva appena due anni. Il 9 febbraio era stata trovata senza vita nell’abitazione di Bordighera dove viveva con la madre e le due sorelle maggiori. Il 14 agosto Bordighera le ha dato l’ultimo saluto nella chiesa di Terrasanta. Una cerimonia accompagnata da una grande partecipazione e dalla commozione di un’intera comunità. Il giorno dopo, sulla sua tomba, sono rimasti i fiori bianchi e la fotografia di Beatrice sorridente. Poi sono arrivati anche due sconosciuti da Saronno, dopo un viaggio iniziato quando era ancora buio. Una tromba, poche parole e l'”Ave Maria”. Un modo discreto per dire che, anche a centinaia di chilometri di distanza, la storia di quella bambina non è passata inosservata.

(video dal canale youtube de ilMattino)

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