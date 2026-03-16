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SARONNO – Arriva anche da Saronno una risposta alla polemica internazionale riaccesa in questi giorni dalle dichiarazioni dell’attore Timothée Chalamet sul rapporto tra i giovani e l’opera lirica. A intervenire è stata l’assessore alla cultura Cornelia Proserpio che, aprendo la conferenza stampa di presentazione della quinta edizione del concorso internazionale di canto lirico dedicato a Giuditta Pasta, ha scelto proprio questo tema per introdurre l’iniziativa.

“Qualcuno dice che ai giovani l’opera non interessa più – ha osservato l’assessore – ma la realtà è un’altra. I giovani cantanti lirici continuano a studiare, sono tanti e hanno bisogno di occasioni per farsi conoscere”. Un riferimento diretto al dibattito culturale di questi giorni che Proserpio ha usato per sottolineare il valore della manifestazione ospitata in città.

Nel suo intervento l’assessore ha ricordato come il concorso rappresenti ormai una realtà consolidata nel panorama culturale saronnese. “È la dimostrazione di quanto questo evento sia sentito dalla città e di quanto sia importante continuare a dare spazio ai giovani che scelgono un percorso artistico complesso come quello della lirica”.

La manifestazione, promossa dal Comune insieme alla Fondazione culturale Giuditta Pasta, tornerà al teatro Giuditta Pasta con la quinta edizione del concorso internazionale dedicato alla grande soprano nata a Saronno. L’iniziativa è pensata per offrire un’occasione concreta di confronto e visibilità ai giovani cantanti lirici provenienti da diversi Paesi.

Il concorso si articolerà in diverse fasi di selezione con audizioni, semifinali e la finale che sarà proposta in forma di gala lirico aperto al pubblico. La serata conclusiva rappresenterà il momento più atteso della manifestazione e permetterà ai finalisti di esibirsi davanti alla giuria e agli spettatori del teatro cittadino.

È previsto anche un montepremi complessivo di 11 mila euro: 6 mila euro al vincitore, 2 mila al secondo classificato e 1.000 euro al terzo, oltre a premi speciali dedicati a Giuditta Pasta, alla città di Saronno e al premio del pubblico.

A valutare i partecipanti sarà una giuria internazionale composta da direttori artistici, manager e rappresentanti di importanti istituzioni liriche, un elemento che negli anni ha contribuito a far crescere il prestigio della competizione.

Nel suo intervento Proserpio ha anche sottolineato l’impegno dell’amministrazione comunale nel sostenere e rafforzare questa iniziativa culturale. Con l’arrivo alla guida dell’organizzazione del presidente Lucchetti, proveniente proprio dal mondo della lirica, l’obiettivo è dare ulteriore impulso alla crescita del concorso.

“Per noi – ha concluso l’assessore – questo concorso deve diventare sempre più un appuntamento centrale per la città e un’occasione per valorizzare giovani talenti che scelgono di dedicarsi a un’arte impegnativa ma straordinaria come la lirica”.

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