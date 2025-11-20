news

SARONNO – Un piccolo cartoncino che racconta, in modo chiaro e diretto, quando una relazione smette di essere sicura. È il “termometro della violenza”, lo strumento che l’assessora alle pari opportunità Lucy Sasso ha presentato, con la sindaca Ilaria Pagani e la presidente di Rete Rosa Oriella Stamerra, in un video dedicato per spiegare l’iniziativa avviata dal comune di Saronno. Il progetto nasce per aiutare ragazze, ragazzi e adulti a riconoscere i segnali spesso invisibili di comportamenti violenti.

Nel video l’assessora illustra l’obiettivo dell’iniziativa e la sua diffusione capillare sul territorio. “Oggi abbiamo presentato questo strumento, il termometro della violenza, che raffigura all’interno di una relazione quali sono i vari step che la violenza può assumere” . Sasso spiega come il comune abbia scelto una campagna condivisa con altri municipi del comprensorio e una distribuzione ampia. “Verrà diffuso in tutti i luoghi della quotidianità dei cittadini saronnesi… Noi vogliamo arrivare a tutti per chiarire che cosa è la violenza e soprattutto quando è necessario chiedere aiuto” .

Segnalibri, locandine e materiali informativi saranno messi a disposizione nelle scuole superiori, nei negozi, in ospedale, negli studi medici e nelle sedi delle forze dell’ordine, perché riconoscere i primi segnali può salvare una vita.

