news

SARONNO – Piazza Libertà si è riempita di rumori, suoni e voci per “4 passi di pace”, il flash mob organizzato insieme agli studenti di Saronno per chiedere la fine della violenza in Medio Oriente.

Pentole, coperchi e fischietti hanno dato il via a un grande momento collettivo, interrotto solo dal rintocco delle campane della parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, che ha trasformato il frastuono in un attimo di riflessione.

Dopo le letture di poesie palestinesi e gli interventi dedicati alla Freedom Flottilia, la serata è proseguita con un corteo per le vie del centro: dietro lo striscione “Stop genocidio”, studenti, famiglie e attivisti hanno marciato tra cori e bandiere, gridando “Palestina libera” e “Free Palestine”.

Un finale intenso, segnato dal canto corale di “Bella ciao” e da un messaggio di pace che ha attraversato tutta la città.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09