SARONNO – E’ arrivato l’atteso record nella sfida del sale a Bonneville del saronnese Daniele Restelli che nella categoria MPS-AG su una moto Gilera modificata parzialmente carenata, nella cilindrata 50 corre con lo Speed team Ita.

Ecco il resoconto di lunedì 26 agosto, giorno del record

“Sveglia alle 6 ora locale per fare subito colazione e andare quindi diretti sul sale. La giornata si presenta bella ma tremendamente fredda, il termometro dell’auto segna 14ºC. Tiriamo fuori la moto dal nostro ‘box’ (di fatto è proprio la cassa di legno che abbiamo usato per il trasporto moto)

E ci prepariamo per andare presso la zona di partenza. Quindi si accende la moto, la si fa scaldare e quindi, vestito di tutto punto con stivali, tuta, sottotuta, guanti e casco mi reco presso la zona di partenza. Dopo un’attesa di circa un’ora a causa di un piccolo incidente nel percorso parallelo al nostro, mi chiamano sulla linea di partenza.

Parto con estrema calma perché tanto il nostro motore è piccolo e non serve tirare subito al massimo.

La velocità sale progressivamente bene, anche se la carburazione non è perfetta ai bassi regimi, ma quando metto la terza marcia e inizio ad accelerare la musica cambia e il suono sibilante del piccolo motore Gilera due tempi, diventa musica da solista.

Passo la prima fotocellula al miglio 1 con il cuore in gola, passo davanti alla zona più popolata del paddock e percepisco persone attente al mio passaggio sibilante. Passo finalmente la seconda fotocellula al miglio 2 e quindi rilascio un po’ l’acceleratore perché devo poi ripetere la prova. Arrivo al miglio 3 che rappresenta la fine del percorso e dove, ufficiosamente mi dicono già la velocità raggiunta.

Ritorno quindi alla zona ‘parco chiuso’ dove mi confermano la velocità raggiunta: 51.373 mph (82.40 kmh), per una motoretta del 1972 sul sale di Bonneville non male.

A questo punto mi dicono che devo tornare al miglio 3 per fare il ‘return run’ per confermare la velocità.

Detto fatto riaccendo e a velocità moderata ritorno al miglio 3. Dopo circa 40 minuti, mi danno di nuovo bandiera verde: stessa partenza ‘calma e con attenzione’ e poi gas spalancato, compatibilmente con la potenza della moto. Stessa procedura, completo il periodo senza intoppi e mi reco subito nella zona parco chiuso per sapere la velocità raggiunta: 54.09mph (86.76 kmh). Questo significa che, facendo la media delle due velocità, il record è fatto!

Attendo il commissario della Ama per le verifiche tecniche di rito che confermano che la cilindrata è corretta e che quindi il record è ufficiale.

