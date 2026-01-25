news

SARONNO – Due ingredienti semplici, carciofi e ricotta, diventano preparazioni in una cucina attenta alla salute e pensata per chi convive con l’insufficienza renale. È un esempio di quanto creato dall’iniziativa presentata ieri allo Ial Lombardia di Saronno, dove studenti e docenti hanno lavorato su ricette proteiche studiate insieme al mondo sanitario.

L’esperienza rientra nel progetto di cucina terapeutica sviluppato dallo Ial in collaborazione con Asst Valle Olona. Un percorso formativo che mette insieme didattica, ricerca e attenzione alle esigenze dei pazienti, trasformando le lezioni in laboratorio in piatti replicabili anche nella quotidianità domestica.

Protagonisti della prima proposta sono i carciofi, illustrati da Marco Di Salvia, docente dello Ial Saronno. Due le versioni presentate. La più “light” prevede una bollitura di circa un quarto d’ora in acqua acidulata con limone. Una volta scolati, i carciofi vengono conditi con una quantità minima di olio, erbe aromatiche e paprika, quindi passati in forno a 180 gradi per un altro quarto d’ora, così da recuperare profumo e gusto restando adatti a una dieta più rigorosa. Accanto a questa, una variante più tradizionale, saltata in padella con olio e aglio, pensata per chi, sotto controllo medico, può concedersi un sapore più deciso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ilSaronno (@ilsaronno)

La seconda preparazione ruota intorno alla ricotta, presentata dall’esperto Giovanni Raffaldini. Una ricotta fatta asciugare lentamente in forno fino a diventare più compatta, quasi stagionata, da usare in piccole quantità come elemento di spinta nel piatto. Può essere grattugiata o sbriciolata sui crostini con i carciofi, sulla pasta, sulle bruschette con pomodorini, diventando un alleato prezioso per completare un menù equilibrato senza eccessi.

Il progetto conferma l’impegno dello Ial di Saronno sulla “cucina come cura”: un lavoro che unisce competenze professionali, indicazioni mediche e attenzione alla persona, offrendo agli studenti un’esperienza formativa concreta e ai pazienti nuove idee per mangiare in modo consapevole senza rinunciare al piacere della tavola.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ilSaronno (@ilsaronno)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09