Dall’Africa a Origgio per scoprire come si depura l’acqua risparmiando energia
ORIGGIO – La tecnologia varesina per la depurazione delle acque fa scuola anche all’estero. Una delegazione proveniente dall’Africa ha visitato uno dei due impianti di depurazione gestiti da Alfa a Origgio per osservare da vicino il funzionamento dei sistemi di trattamento delle acque reflue di ultima generazione.
Al centro dell’interesse tecnico dei visitatori, le soluzioni impiegate nella fase di ossidazione biologica, il cuore del processo depurativo. L’impianto di Origgio utilizza infatti i turbocompressori centrifughi sviluppati da Next Turbo Technologies, azienda d’eccellenza con sede a Inarzo, specializzata nella progettazione di macchine ad alta efficienza energetica per l’aerazione delle vasche.
Durante il sopralluogo, i tecnici hanno illustrato come questi sistemi permettano di dosare con precisione l’ossigeno necessario ai batteri per depurare i liquami, riducendo drasticamente i consumi elettrici rispetto alle tecnologie tradizionali. Una caratteristica particolarmente strategica per i territori africani, dove la gestione sostenibile delle risorse idriche e l’ottimizzazione energetica rappresentano sfide cruciali per lo sviluppo delle infrastrutture.
L’incontro conferma il ruolo del territorio varesino come polo d’avanguardia nel settore ambientale: da un lato la gestione operativa efficiente garantita da Alfa sul territorio provinciale, dall’altro il know-how industriale locale capace di esportare soluzioni concrete per la transizione ecologica su scala globale.
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