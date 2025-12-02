news

SARONNO – “È davvero un bell’intervento, un gran colpo d’occhio.” Queste le parole a microfono spento della sindaca Ilaria Pagani che raccontano il primo sopralluogo della stampa a Palazzo Visconti. Una vera anteprima per i saronnesi sul recupero del cortile storico, ancora in fase di cantiere ma già leggibile nella sua nuova funzione di spazio pubblico.

Uno spazio ampio con teloni che coprono le facciate ma che grazie alla gigantografia in bianco e nero della facciata centrale danno la sensazione di essere in un luogo accoglienze e anche interessante. Palese la soddisfazione della sindaca per l’intervento realizzato, che archivia completamente quello della “gabbia” e, soprattutto, offre una nuova soluzione che ha permesso alla città di non perdere i fondi regionali.

Insieme alla prima cittadina erano presenti gli assessori Maria Cornelia Proserpio, Mauro Lattuada, Lucy Sasso e il vicesindaco Mattia Cattaneo, per un punto sui lavori finanziati dal progetto regionale di rigenerazione urbana da 500 mila euro. Il cantiere dovrebbe concludersi entro fine gennaio ma molto è stato fatto a partire dalla nuova pavimentazione progettata come struttura reversibile, solida ma rimovibile in vista degli step futuri del recupero complessivo.

“È una vera e propria piazza per eventi” ha detto la sindaca Ilaria Pagani, che con Cristina Castiglioni ha presentato l’intervento. Il cortile è stato concepito come una vera “piazza interna”: spazio polifunzionale, con una capienza da 270 posti da seduti, per eventi, concerti, mercatini, cinema all’aperto e iniziative culturali.

“Stiamo lavorando per portare qui il cinema sotto le stelle, ma c’è anche un progetto che non sveliamo, legato alla storia di Saronno. Vogliamo collaborare con le associazioni per far vivere questo luogo” ha spiegato l’assessore alla cultura Maria Cornelia Proserpio.

La sindaca ha ricordato che il progetto complessivo è più ampio per far rinascere il complesso: “Un grande progetto ma anche l’essere pronti a piccoli passi finanziati anche con bandi, con interventi di bonifica degli spazi interni e il mantenimento della struttura storica.

Sul fronte sicurezza è previsto l’impianto antintrusione e antincendio: “Non serve solo pensare al recupero, ma anche preservare la situazione attuale da intrusi e dai danni del tempo.” Il cortile sarà accessibile sia da via Tommaseo sia da via Pasta, con la ristrutturazione dei cancelli storici. È in corso anche il dialogo con la proprietà privata di Corte Tanzi per creare un comparto urbano omogeneo.

Nel suo intervento la sindaca ha sottolineato il valore culturale del nuovo spazio, definendolo “un teatro all’aperto capace di ospitare esibizioni delle scuole di danza, società sportive, eventi teatrali e musicali legati alle realtà artistiche di Saronno.”

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09