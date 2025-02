news

SARONNO – Nessun dubbio o tentennamento da Giovanni Donzelli parlamentare di Fratelli d’Italia sulle imminenti elezioni a Saronno. Alle 13 nel cuore di Saronno al Tumbler il parlamentare ha organizzato un momento di incontro con amministratori e iscritti del territorio. Un momento iniziato con un applauso per la caduta della giunta di centro sinistra. Donzelli interrogato dai giornalisti è molto chiaro: “Ci sono voci che girano qua è che il centro-destra avrebbe preferito andare a voto tra un anno perché non era pronto. Guardate non ci sperino quelli di sinistra, siamo prontissimi e dopo che loro non sono riusciti a governare questa città e noi riusciremo a dare il governo che si merita questa città. Quando il centro-destra ha governato ha portato risultati importanti ma adesso con un centro-destra rinnovato e con anche una maggior forza ai Fratelli d’Italia riusciremo a dare quel cambiamento necessario, riusciremo a dare quell’amministrazione che i cittadini meritano”. E ha concluso: “Tra qualche settimana a Saronno ci sarà chi si lamenta del governo di Giorgia Meloni ma anche di quello della nuova Amministrazione. Sono disponibile a tornare a Saronno per la campagna elettorale perchè Saronno non sbaglierà e sceglierà il buon governo”

Non sono mancati i riferimenti sul caso Del Mastro ma anche “sul difficile lavoro che stiamo portando avanti con Giorgia Meloni al Governo: faremo ogni riforma che serve all’Italia compresa quella sulla giustizia. Non è una riforma contro i magistrati la maggior parte di loro che ogni giorno fa il proprio lavoro per il loro Paese. Diverso il caso di quelli che usano la loro toga per fare politica”.

E non manca una battuta sulla situazione di Fratelli d’Italia in provincia Varese: “Siamo un partito di peso che continua a crescere qui come nel resto del Paese”.

