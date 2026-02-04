news

BESNATE- Soddisfazione e concretezza nelle parole di mister Tricarico dopo la vittoria del Fbc Saronno, un successo che il tecnico definisce diverso rispetto ai precedenti per difficoltà e contesto.

«È una vittoria bella – spiega l’allenatore – perché diversa dalle altre. Sapevamo cosa ci avrebbe aspettato e cosa dovevamo fare per portare a casa la partita, e siamo stati bravi a farlo». Un risultato costruito anche sulla capacità di adattarsi a una gara tutt’altro che semplice: «Non è una partita che abbiamo proprio nelle corde, una gara sporca, fatta di duelli, ma ci siamo calati perfettamente nella parte e l’abbiamo portata a casa».

Impossibile non soffermarsi sui singoli, in particolare su Candido, ancora decisivo: «Siamo fortunati ad avere Roby, è un giocatore fuori categoria e lo sta dimostrando sempre di più. Per me non è una novità».

Oltre alla prestazione, Tricarico guarda anche alla classifica: «Con questa vittoria il distacco dalla seconda posizione è di tre punti». E sul tema playoff non si nasconde: «L’obiettivo dei play-off è sempre più concreto. Da quando sono arrivato è ciò che ha chiesto la società. Non sarà facile, ci sono tante squadre attrezzate e agguerrite, ma ci siamo anche noi».

Il messaggio finale è chiaro: entusiasmo e lavoro per continuare a crescere. «Andiamo avanti con fiducia e ci prepariamo ad affrontare la prossima partita con lo stesso spirito».

Besnatese-Fbc Saronno 1-2

BESNATESE (4-3-3): Lupu; Bertuzzi (34’ st Tonella), Cucco, Mandracchia, Ghilardi (40’ st Lucaj); Piras (20’ st Squitieri), Papasodaro, Martinoia; Pagliaro (34’ st Sofia), Russo, Gatti (10’ st Giardino). A disposizione Borin, Belli, Olgiati, Sacco. All. Varaldi.

FBC SARONNO (3-4-3): Todesco; Lofoco, Lorusso, Mzoughi; Ientile, Manfron (18’ st Ruschena), Mira (34’ st Viganò), Raimondo (18’ st Cabezas); Serra (18’ st Cocuzza), Candido, Vassallo (34’ st De Vincenzi). A disposizione Foresti, Alletto, Tibaldo, Quaglio. All. Tricarico.

Arbitro: Padrin di Busto Arsizio (Gibbin di Voghera e Al Noman di Abbiategrasso).

Marcatori: 27’ pt Candido (S), 12’ st Papasodaro (B), 20’ st Candido (S).

Note – Spettatori un centinaio. Angoli 5-3 Besnatese. Espulso Mandracchia per doppia ammonizione