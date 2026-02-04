news

BESNATE- Amarezza ma anche consapevolezza nelle parole di mister Varaldi al termine della sfida persa dalla Besnatese contro il Saronno. Il tecnico difende la prova dei suoi, convinto che il risultato finale non rispecchi quanto visto in campo.

«Direi che la sconfitta è immeritata – spiega Varaldi – perché la prestazione è stata sicuramente di livello. Abbiamo giocato una buona partita, restando sempre dentro al match». Il riferimento va anche all’episodio del finale, quando la Besnatese, pur in inferiorità numerica, ha sfiorato il pareggio: «Abbiamo avuto l’occasione del palo sull’azione in dieci contro undici, segno che la squadra non ha mai mollato».

Secondo l’allenatore, a fare la differenza sono stati soprattutto gli episodi: «Dobbiamo crescere nella lettura dei momenti chiave, perché sono quelli che poi decidono le partite. Abbiamo subito due gol su punizione dal limite che ci hanno punito oltre misura rispetto a quanto prodotto».

Un’analisi lucida, che guarda anche ai valori in campo: «Forse questi episodi sono anche lo specchio delle qualità individuali, ma noi dobbiamo reagire attraverso l’abnegazione e con un po’ più di fiducia in noi stessi». Il messaggio finale è chiaro: «I risultati al momento non ci stanno premiando per quello che si vede sul campo, ma dobbiamo continuare su questa strada per invertire la tendenza».

Besnatese-Fbc Saronno 1-2

BESNATESE (4-3-3): Lupu; Bertuzzi (34’ st Tonella), Cucco, Mandracchia, Ghilardi (40’ st Lucaj); Piras (20’ st Squitieri), Papasodaro, Martinoia; Pagliaro (34’ st Sofia), Russo, Gatti (10’ st Giardino). A disposizione Borin, Belli, Olgiati, Sacco. All. Varaldi.

FBC SARONNO (3-4-3): Todesco; Lofoco, Lorusso, Mzoughi; Ientile, Manfron (18’ st Ruschena), Mira (34’ st Viganò), Raimondo (18’ st Cabezas); Serra (18’ st Cocuzza), Candido, Vassallo (34’ st De Vincenzi). A disposizione Foresti, Alletto, Tibaldo, Quaglio. All. Tricarico.

Arbitro: Padrin di Busto Arsizio (Gibbin di Voghera e Al Noman di Abbiategrasso).

Marcatori: 27’ pt Candido (S), 12’ st Papasodaro (B), 20’ st Candido (S).

Note – Spettatori un centinaio. Angoli 5-3 Besnatese. Espulso Mandracchia per doppia ammonizione