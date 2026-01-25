«È andata male – spiega l’allenatore biancoceleste – perché in alcune situazioni bisogna percepire di più il pericolo. Abbiamo subito tre gol in ripartenza e questo chiaramente compromette la partita». Episodi che pesano, soprattutto alla luce di una gara che, secondo Tricarico, il Saronno aveva interpretato nel modo giusto.

Il tecnico sottolinea infatti la qualità della prestazione da un’area all’altra: «Bisogna avere la lucidità di analizzare la partita: secondo me abbiamo fatto una buona gara, ma purtroppo condita da tanti errori sia in fase difensiva sia in fase realizzativa. Due o tre occasioni importanti le abbiamo sprecate ed è un peccato. Nel gioco, nel contorno, da area a area abbiamo fatto molto bene; nelle due aree di rigore invece siamo stati davvero poco incisivi».

Un aspetto su cui lavorare in fretta, come ribadisce lo stesso allenatore: «È qualcosa che dobbiamo migliorare subito, perché altrimenti diventa difficile anche raccontare le partite e i punti iniziano a pesare». La strada, però, resta tracciata: «Dobbiamo continuare a offrire questo tipo di prestazioni, sapendo che nelle due aree di rigore bisogna essere molto più concreti».

Una sconfitta che fa male per il punteggio, ma che lascia indicazioni chiare su cosa sistemare per tornare a fare risultati.