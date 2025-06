news

MILANO – Si terrà dal 27 giugno al 5 luglio la seconda edizione della Coppa del Mondo di Softball Under 15 femminile, con gare in programma a Caronno Pertusella e Legnano. L’evento è stato presentato oggi a Milano, a Palazzo Lombardia, alla presenza del sottosegretario Federica Picchi, di rappresentanti della Fibs e della capitana azzurra Alessandra Metta.

Dodici le nazionali in gara, tra cui Italia, Stati Uniti, Giappone, Canada e Messico, per un totale di 50 partite. Cerimonia inaugurale il 27 giugno a Caronno, finale il 5 luglio. Mostrato per l’occasione il trofeo ufficiale, in ottone placcato oro, attualmente protagonista del “Trophy Tour” in Lombardia.

“Una grande occasione per promuovere lo sport tra i giovani” ha dichiarato Picchi. Tutti i dettagli su www.fibs.it.

