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SOLARO – “È inaccettabile il silenzio di Regione Lombardia”. Con queste parole l’assessora saronnese Lucy Sasso è intervenuta ieri sera al presidio davanti allo stabilimento Electrolux di Solaro, dove dalle 21,30 lavoratori, sindacati e rappresentanti istituzionali si sono ritrovati dopo l’annuncio dei 1.700 esuberi a livello nazionale.

Al presidio era presente anche il consigliere regionale del Partito Democratico Paolo Romano, arrivato a Solaro insieme a diversi amministratori e rappresentanti politici del territorio per incontrare lavoratori e organizzazioni sindacali.

“Siamo qua come istituzioni soprattutto per ribadire che è inaccettabile il silenzio di Regione Lombardia e del nostro governo che permettono che delle multinazionali spremano le aziende, lasciano a casa i dipendenti e poi se ne vadano” ha affermato Sasso durante il presidio serale.

Paolo Romano ha invece ricordato le iniziative già avviate in consiglio regionale dopo l’apertura della vertenza Electrolux. Il consigliere Pd ha spiegato di avere incontrato i lavoratori già nella mattinata e di avere presentato, insieme agli altri consiglieri regionali delle opposizioni, una richiesta di audizione urgente dell’azienda in Regione Lombardia. “Abbiamo chiesto quindi alla Regione di attivare tutti i servizi a sostegno delle crisi industriali” ha spiegato.

Nel suo intervento Romano ha anche allargato il ragionamento alle politiche industriali nazionali ed europee, soffermandosi sui costi energetici e sulle conseguenze dei dazi internazionali. “Siamo un paese che non investe sulle rinnovabili e paga l’energia tre volte quello che costa la Spagna e vede le aziende fuggire perché l’energia costa troppo” ha detto.

Il presidio è proseguito fino a tarda sera con momenti di confronto tra lavoratori, sindacati e rappresentanti istituzionali arrivati dal territorio del Saronnese e delle Groane per esprimere vicinanza ai dipendenti dello stabilimento di corso Europa.

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