SOLARO – “Non c’è un piano industriale e non c’è la volontà di collaborare”. È iniziato con un duro attacco alle scelte di Electrolux lo sciopero andato in scena stamattina, martedì 12 maggio, davanti allo stabilimento di Solaro dopo l’annuncio dei 1.700 esuberi previsti dal gruppo in Italia.

Dalle 8,30 centinaia di dipendenti si sono ritrovati davanti ai cancelli dell’azienda tra bandiere di Fiom, Fim e Uilm, striscioni e fumogeni rossi. Al termine dell’assemblea i lavoratori hanno dato vita ad un corteo intorno allo stabilimento per chiedere il ritiro del piano.

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Electrolux, bandiere, volti preoccupati e tante tante domande: il primo sciopero a Solaro

Nel corso degli interventi i rappresentanti sindacali hanno ribadito la preoccupazione per il futuro produttivo del sito di Solaro. Andrea Torti della Fiom ha parlato di “una situazione drammatica” accusando il gruppo di avere “solo un programma di taglio dei costi”. “Non per questo tutte le aziende dichiarano 1.700 esuberi, ovvero oltre il 40 per cento della forza lavoro del gruppo Electrolux in Italia” ha rimarcato Vittorio Satri della Uilm “La sensazione era quella che non ci volessero dire niente. Electrolux oggi non ha un piano industriale”.

“Per noi oggi è fondamentale avere il sostegno di tutte le istituzioni locali” ha spiegato Vittorio Cantoni della Fim Cisl. “Da soli non avremo modo di fare la giusta battaglia e arrivare ai giusti risultati”. Torti ha inoltre ribadito che il confronto con l’azienda dovrà proseguire “in sede istituzionale” definendo il piano presentato dal gruppo “inaccettabile”.

Al presidio hanno partecipato inoltre la sindaca di Solaro Nilde Moretti, esponenti della giunta e della maggioranza comunale. “Siamo qui per non lasciare soli i lavoratori e le loro famiglie in un momento di forte preoccupazione per il futuro dello stabilimento” ha dichiarato la prima cittadina.

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