SOLARO – “C’è chi è presente e chi è assente”. Con questa frase la sindaca di Solaro Nilde Moretti ha aperto il proprio intervento davanti allo stabilimento della Electrolux in occasione della visita della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, arrivata oggi per incontrare lavoratori e rappresentanze sindacali dopo l’annuncio del piano di riorganizzazione con centinaia di esuberi.

“La segretaria del Pd è qui, altri no – ha detto Moretti – Il sostegno da parte di Regione Lombardia qui non si è visto ancora nessuno e questo ci preoccupa molto”. Un passaggio accolto dagli applausi dei presenti durante il presidio organizzato davanti ai cancelli dello stabilimento solarense.

La sindaca ha poi spiegato che nella mattinata si è svolto un confronto tra tutti i primi cittadini dei Comuni coinvolti dalla vertenza. “Abbiamo fatto una riunione con tutti i sindaci degli stabilimenti coinvolti per tenere una linea comune e per respingere questo piano” ha spiegato, sottolineando la volontà di evitare divisioni tra territori. “I lavoratori di Solaro sono uguali agli altri lavoratori degli stabilimenti, quindi noi sindaci non faremo guerra tra i poveri”.

Moretti ha confermato anche la partecipazione al tavolo del 25 maggio insieme ai lavoratori: “Scenderò con loro in pullman e diremo dovete ritirare questo piano”. Nel suo intervento ha inoltre contestato le motivazioni economiche del progetto aziendale: “Qui avete preso investimenti italiani ed europei, i bilanci non sono in rosso. Questa non è una ristrutturazione”.

La visita di Elly Schlein arriva in un momento di forte tensione per il futuro dello stabilimento di Solaro, con sindacati e lavoratori impegnati nella mobilitazione contro il piano annunciato dall’azienda.

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