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SOLARO – “Non sono esuberi ma persone”. È uno dei passaggi più forti dell’intervento della sindaca di Solaro, Nilde Moretti, nella giornata del tavolo ministeriale sulla vertenza Electrolux, mentre lavoratori, sindacati e amministratori attendono risposte sul piano aziendale che prevede 1.700 esuberi in Italia.

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La sindaca ha raggiunto Roma insieme alla delegazione partita nella notte dallo stabilimento di corso Europa, confermando un sostegno espresso dall’inizio della crisi ai dipendenti e alle loro famiglie.

Moretti ha ribadito con chiarezza la posizione del territorio: “È importantissimo essere oggi insieme ai lavoratori perché difendiamo il presidio di Solaro che è fondamentale per il nostro territorio. Lavorano tantissime famiglie, abbiamo bisogno che questo presidio rimanga in Lombardia e anche in Italia perché davvero questo lavoro deve essere difeso”.

La sindaca ha quindi sottolineato il valore umano della vertenza e il motivo della propria presenza al tavolo ministeriale: “Non sono esuberi ma sono persone, quindi parteciperò al tavolo come auditrice ma è importante che l’azienda ritiri gli esuberi che ha annunciato”.

La richiesta portata a Roma da lavoratori, sindacati e amministratori resta quella annunciata nei giorni scorsi: il ritiro del piano e l’apertura di un confronto diverso sul futuro dello stabilimento e dell’occupazione.

Per il video si ringrazia Ermes Beltrami Vincenzi

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