SOLARO – “L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, non sull’assistenzialismo”. È uno dei passaggi più forti dell’intervento di Rosy Cuomo dipendente Electrolux durante l’incontro di oggi pomeriggio davanti allo stabilimento corso Europa, dove i lavoratori hanno accolto la segretaria del Partito democratico Elly Schlein per chiedere sostegno nella vertenza aperta dopo l’annuncio dei 1.700 esuberi a livello nazionale.

Davanti ai cancelli dell’azienda, insieme agli operai, Cuomo ha ribadito il rifiuto di soluzioni assistenziali e la volontà di difendere il lavoro e la produzione industriale in Italia. “Noi vogliamo lavorare. Non vogliamo assistenzialismo ma il nostro lavoro e i nostri diritti”, è stato uno dei messaggi rilanciati durante il presidio.

Nel suo intervento la rappresentante sindacale ha richiamato anche i valori della Costituzione italiana e il pensiero di Gino Strada contro le guerre e le armi, sottolineando come il lavoro rappresenti dignità e futuro per le famiglie. “L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro”, ha ricordato, spiegando che gli operai chiedono investimenti industriali e non “pezze” temporanee.

Cuomo ha parlato anche dei giovani lavoratori coinvolti nella crisi. “Sono 12o i terministi, ragazzi tra i 20 e i 30 anni che rappresentano il nostro futuro”, ha detto, ricordando il rischio di perdere professionalità costruite negli anni dentro gli stabilimenti. Un tema condiviso anche da Schlein, che durante il confronto con i lavoratori ha sottolineato la necessità di tutelare competenze che è un modo per far sviluppare anche il settore manifatturiero.

La sindacalista ha poi ricordato i sacrifici già affrontati dai dipendenti negli anni passati. “Nel 2014 abbiamo dato lacrime e sangue tutti e cinque gli stabilimenti”, ha affermato, spiegando che ogni posto di lavoro perso rappresenta “una sconfitta”.

Nel corso dell’incontro è emersa anche la preoccupazione per il futuro sociale del territorio. Cuomo ha parlato di famiglie in difficoltà, persone vicine alla pensione e giovani che rischiano di non avere prospettive occupazionali. “Una fabbrica senza giovani è una fabbrica destinata a morire”, ha detto davanti ai lavoratori riuniti all’esterno della portineria.