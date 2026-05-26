SOLARO – Dalla partenza nel cuore della notte allo stabilimento di Solaro fino al presidio davanti al ministero a Roma, passando per paure, speranze e richieste al Governo. È online il reportage realizzato da Sindacato.tv dedicato alla trasferta dei lavoratori Electrolux impegnati nella mobilitazione per la vertenza aperta dopo l’annuncio di 1700 esuberi in Italia.

Nel video trovano spazio le voci degli operai, la testimonianza della sindaca di Solaro, Nilde Moretti, presente accanto ai dipendenti durante la giornata romana oltre ovviamente alle prese di posizione dei delegati sindacali.

“La nota positiva è la compattezza sia delle regioni sia del ministro che hanno chiesto con forza il ritiro del piano – afferma la sindaca di Solaro, Nilde Moretti – però purtroppo dalle prime battute dell’azienda non si sono visti convinti al ritiro del piano, tant’è che il ministro li ha bloccati e ha richiesto di riconvocare il tavolo il 15 giugno”. Chiara la posizione dei sindacati: “Dobbiamo fare quello che avete fatto in queste settimane, non smobilitate, stiamo insieme ai più deboli”.

Il reportage raccoglie poi le storie personali di chi vive l’incertezza del futuro lavorativo. “Io e mia moglie ci siamo conosciuti in Electrolux – racconta un operaio – io come operaio Electrolux e lei come cooperativa. Per noi questo lavoro non è solo un lavoro, ci siamo creati una posizione sociale ma anche una stabilità familiare”. E ancora: “L’angoscia per il futuro, per i nostri figli da crescere, è alta”.

Un altro dipendente descrive il peso della notizia arrivata dopo anni in fabbrica: “È stata una notizia terrificante, una vera e propria doccia fredda. Dopo 30 anni di servizio torno a casa e devo dare una notizia del genere a moglie e figli”. C’è chi parla di mutui e spese quotidiane, chi ammette di “non avere un piano B” e chi racconta come l’incertezza abbia costretto perfino a rimandare momenti familiari importanti.

Davanti al ministero, tra bandiere e presidio, emerge anche la volontà di continuare la battaglia. “Siamo arrabbiati, abbiamo voglia di combattere e di tenere in piedi la nostra azienda perché noi la consideriamo anche la nostra azienda”, dice uno dei lavoratori intervistati.

Nel servizio trovano spazio anche le posizioni sindacali, nettamente contrarie al piano illustrato dall’azienda e giudicato “demolitore”, e il rinvio del confronto al nuovo tavolo convocato per lunedì 15 giugno.

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