SARONNO – Un breve video, diretto e personale, per spiegare la sua assenza agli appuntamenti elettorali degli ultimi giorni. Rienzo Azzi, candidato sindaco per il centrodestra a Saronno, ha scelto di rivolgersi così ai saronnesi, condividendo un messaggio per chiarire le ragioni della sua mancata partecipazione a diversi eventi pubblici.

“Mi scuso con i saronnesi – ha detto Azzi – se in questi ultimi giorni di campagna elettorale non sarò e non posso essere fisicamente presente. Purtroppo un’ernia, che sto trattando e che si sta rivelando un po’ capricciosa, mi sta creando problemi e mi impedisce di muovermi”. Un messaggio di pochi secondi, ma che vuole rassicurare gli elettori sulla sua presenza e determinazione: “Per il resto ci sono. Ci sentiamo presto. Grazie”.

Il video è stato diffuso sui canali social del candidato e ha ricevuto numerosi messaggi di vicinanza e auguri di pronta guarigione. Un modo per mantenere il contatto con la città anche in un momento di difficoltà, ribadendo l’impegno nel progetto politico e nella campagna per il primo turno delle elezioni amministrative del 25 e 26 maggio.

