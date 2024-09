news

CARONNO PERTUSELLA – VARESE – E’ Silvio Maiocchi, consigliere comunale di Caronno Pertusella, una delle sorprese della tornata elettorale provinciale che si è conclusa ieri domenica 29 settembre.

Eletto in quota Fratelli d’Italia è riuscito ad ottenere un ottimo riscontro sia a livello saronnese con alcuni importanti voti a livello provinciale. Del resto la candidatura di Maiocchi è stata proprio al servizio del comprensorio tanto che Fratelli d’Italia ha saputo far squadra da Saronno con il capogruppo Gianpietro Guaglianone a Uboldo con Sergio Greco a Gerenzano con Mattia Falduto.

Un bello sprint che ha dato la carica al caronnese che appena confermata la sua elezione ha rimarcato il proprio impegno a mettersi all’0pera: “Ringraziato tutti per la fiducia. Come abbiamo promesso con tutta la squadra adesso inizia il lavoro per creare questo ponte, questo collegamento tra il Nord e il Sud della provincia per portare i nostri carismi a operare al meglio per il bene del territorio”.

