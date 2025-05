news

SARONNO – Elezioni del dopo voto in diretta dalla postazione de ilSaronno in via Mazzini nel centro storico. La direttrice Sara Giudici ospita i protagonisti della tornata elettorale.

Quattro candidati, quattro storie, un solo vincitore. C’è Novella Ciceroni, con Obiettivo Saronno, Idea Futuro e Saronno SiCura, pronta a portare una ventata di novità. Augusto Airoldi, sindaco uscente, sostenuto da Saronno Civica e Percorso Democratico, punta a confermare quanto fatto. Ilaria Pagani, con Partito Democratico, Tu@Saronno e Insieme per crescere, ha fatto della cura ai servizi e al welfare il suo cavallo di battaglia. Rienzo Azzi, con il centrodestra compatto (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia), si presenta con un programma di sicurezza e rilancio economico.

26052025