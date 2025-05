news

SARONNO – Una lunga chiacchierata, con Sara Giudici e Tommaso Valarani, per raccontare in tempo reale le emozioni, i commenti e le prime riflessioni della politica saronnese: ilSaronno ha seguito passo dopo passo la chiusura della prima tornata elettorale, offrendo al pubblico uno spazio unico per ascoltare le voci dei protagonisti.

Dai candidati sindaco Novella Ciceroni e Ilaria Pagani fino ai delegati delle liste civiche e politiche, sono stati tanti gli interventi che hanno animato la serata: analisi sui numeri, riflessioni sui flussi di voto e primi approcci al ballottaggio.

Il confronto diretto tra esponenti delle varie forze politiche ha permesso di cogliere umori, speranze e strategie in vista dell’8 e 9 giugno, quando i cittadini saranno chiamati a scegliere il nuovo sindaco.

La diretta ha rappresentato un momento di confronto pubblico importante, offrendo ai saronnesi uno sguardo privilegiato sui retroscena della campagna elettorale.

