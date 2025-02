news

SARONNO / CERIANO LAGHETTO – Questa mattina, alle 9.05, un grave incidente stradale ha coinvolto un furgone e due automobili lungo la SP 31 bis, la tangenziale est di Saronno, nei pressi della frazione Dal Pozzo, al confine con Ceriano Laghetto.

L’impatto ha richiesto un’immediata mobilitazione dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Saronno, i vigili del fuoco, tre ambulanze, un’automedica, un’auto-infermieristica e, viste le condizioni di alcuni feriti, è stato fatto atterrare anche l’elisoccorso proveniente da Como in un terreno vicino alla zona dell’incidente.

In totale, sei persone hanno avuto bisogno di assistenza medica, con alcune che versano in gravi condizioni. Tra i feriti si segnalano anche due bambini, di 4 e 12 anni. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell’ordine, la tangenziale est è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni.

