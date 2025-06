SARONNO – Un messaggio diretto, appassionato, con il calore di chi crede davvero in un progetto di cambiamento: Elly Schlein, segretaria nazionale del Partito Democratico, ha voluto mandare il suo personale in bocca al lupo a Ilaria Pagani, candidata sindaca di Saronno, che si prepara al ballottaggio di domenica 9 e lunedì 10 giugno.

“Un grande in bocca al lupo a Ilaria Pagani – ha detto Schlein in un videomessaggio – che è in corsa per diventare sindaca di Saronno, per mettere al centro i bisogni delle persone, per mettere al centro la cura delle nostre comunità, la scuola, gli asili nido, l’attenzione alle attività economiche e commerciali della città”.

Un endorsement sentito, che non si limita al sostegno formale ma trasmette fiducia e determinazione: “In bocca al lupo, cara Ilaria, il Partito Democratico è con te e ti sostiene con forza. Vai!”.

Parole semplici ma cariche di significato, che rafforzano l’entusiasmo attorno alla candidatura di Pagani e ne rilanciano il messaggio: una Saronno attenta, vicina alle persone e capace di guardare al futuro.

