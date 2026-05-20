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SARONNO – “Ho sempre sognato di avere a Saronno quello che vado a vedere in giro per l’Italia e per l’Europa. E quest’estate le porteremo”. Con queste parole l’assessore alla Cultura Cornelia Proserpio ha concluso la presentazione di “Reverie”, il nuovo festival dedicato a circo contemporaneo, musica, teatro di strada e arti performative che animerà il centro cittadino da giovedì 9 a sabato 11 luglio.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Eccentrici Dadarò e porterà spettacoli e performance tra il cortile di Palazzo Visconti, piazza Indipendenza e piazza Avis. Gli eventi inizieranno ogni giorno dalle 18, sfruttando le ore serali estive e trasformando il centro in uno spazio dedicato all’intrattenimento e alla cultura.

“Ci saranno teatro di strada, teatro di prosa, concerti e danza – ha spiegato l’assessore Cornelia Proserpio – con performer internazionali che porteranno a Saronno una ventata di novità e di allegria”.

Il festival punta a coinvolgere pubblici diversi, dalle famiglie ai giovani fino agli appassionati di spettacolo dal vivo. “Un contenitore dove possano stare il circo, gli spettacoli per i bambini, quelli per gli adulti e la musica in un solo evento” ha aggiunto Proserpio, sottolineando la volontà di creare un appuntamento capace di diventare un richiamo anche fuori città.

Secondo l’assessore, “Reverie” rappresenta una novità per il territorio: “Spero che sia ben accolto dai saronnesi perché può fare di Saronno un punto di attrazione anche per chi arriva dalla provincia”.

Nei prossimi giorni sarà presentato il programma completo dei tre giorni di eventi. L’obiettivo è creare un’atmosfera di festa con mercatini, musica e street food, inserendo “Reverie” tra gli appuntamenti centrali dell’estate saronnese.

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